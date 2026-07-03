В Кегейли снесено еще одно незаконное строение

Управлением Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и его территориальными отделами ускоряется исполнение судебных решений о сносе незаконных построек.

Так, на основании решения Чимбайского межрайонного гражданского суда от 4 июля 2024 года, в Кегейлийском районе, на территории СЖС «Жузимбаг», был назначен принудительный снос фундамента под жилое строение размером 10м кс 8м (общая площадь 80 кв.м), возведенного самовольно, с приведением земельного участка в надлежащее состояние.

Исполнительный документ по данному решению поступил в районный отдел Бюро принудительного исполнения Кегейли и государственным исполнителем отдела были предприняты меры по его исполнению.

В частности, ответчику Х.Т. был предоставлен 15-дневный срок для добровольного сноса самовольно возведенного незаконного строения.

В связи с тем, что в установленный срок требования судебного решения не были выполнены, незаконное строение было принудительно снесено 2 июля текущего года с помощью специальной техники.