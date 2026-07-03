В Кегейли снесено еще одно незаконное строение

·39·Узбекистан
В Кегейли снесено еще одно незаконное строение

Управлением Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и его территориальными отделами ускоряется исполнение судебных решений о сносе незаконных построек.

Так, на основании решения Чимбайского межрайонного гражданского суда от 4 июля 2024 года, в Кегейлийском районе, на территории СЖС «Жузимбаг», был назначен принудительный снос фундамента под жилое строение размером 10м кс 8м (общая площадь 80 кв.м), возведенного самовольно, с приведением земельного участка в надлежащее состояние.

Исполнительный документ по данному решению поступил в районный отдел Бюро принудительного исполнения Кегейли и государственным исполнителем отдела были предприняты меры по его исполнению.

В частности, ответчику Х.Т. был предоставлен 15-дневный срок для добровольного сноса самовольно возведенного незаконного строения.

В связи с тем, что в установленный срок требования судебного решения не были выполнены, незаконное строение было принудительно снесено 2 июля текущего года с помощью специальной техники.

Республика КаракалпакстанКегелиЧимбойДжузимбаг'
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)Сегодня, 13:55Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Сегодня, 13:30Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСтудентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСегодня, 11:05Стало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСтало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСегодня, 09:50Чемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреЧемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреВчера, 22:36Сегодня ночью ожидается начало сильной магнитной буриСегодня ночью ожидается начало сильной магнитной буриВчера, 22:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане