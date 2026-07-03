Пользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере Max

·3·Технологии
Пользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере Max

Неудобства, возникшие после удаления мессенджера Max из App Store, находят свое решение. По последним данным, более 5 миллионов владельцев иОС-устройств успешно восстановили пуш-уведомления через мобильную веб-версию. Этот метод становится основным средством связи для пользователей, оказавшихся отрезанными от сервиса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным издания Иксбт.ком, к началу июля этим альтернативным решением начали пользоваться более 5,3 миллиона человек. Напомним, что в начале июня приложение Max было удалено из магазина приложений Apple без каких-либо официальных комментариев. Эта ситуация затруднила загрузку мессенджера новыми пользователями и работу системы уведомлений для существующих клиентов.

Порядок активации уведомлений

Для владельцев iPhone единственным способом вернуть уведомления на данный момент остается добавление веб-версии мессенджера на главный экран. Для этого пользователям необходимо открыть официальный сайт Max в браузере Сафари, а затем через меню «Поделиться» (Шаре) добавить сервис на «Экран «Домой» (Адд то Хоме Скрин).

После установки ярлыка потребуется повторно войти в аккаунт и подтвердить разрешение на отправку уведомлений, запрошенное системой. Эта технология реализуется благодаря возможностям Прогрессиве Веб Аппс (ПВА), внедренным Apple в систему iOS. Это позволяет поддерживать связь с пользователем даже для тех сервисов, которые отсутствуют в App Store.

Интересно, что при нажатии на уведомление система автоматически запускает установленное на устройстве приложение Max. Если же приложение было удалено, система автоматически открывает мобильную веб-версию сервиса. Это позволяет максимально приблизить пользовательский опыт к оригинальному приложению.

Рекомендации специалистов

Разработчики настоятельно рекомендуют пользователям iPhone не удалять установленное приложение Max. Также целесообразно отключить в настройках iOS функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений (Оффлоад Унусед Аппс). В противном случае система может удалить мессенджер для освобождения места, и его повторная загрузка станет невозможной.

Данное решение актуально и для пользователей из Узбекистана, так как ограничения на глобальных платформах часто сказываются на повседневном общении региональных пользователей. На данный момент настройка уведомлений через веб-версию является самым безопасным и надежным способом.

MaxiPhoneAppleApp StoreТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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