В мире установлен новый рекорд по числу богачей! В какой стране их больше всего?

Число миллиардеров в мире вновь выросло. Согласно ежегодному отчету банка UBS, к апрелю 2026 года их количество составило 3302 человека. Это означает рост на 13 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

За один год в список миллиардеров добавились 383 человека. Их совокупное состояние также значительно увеличилось, зафиксирован рост на 25 процентов.

Самый высокий показатель пришелся на Южную Корею. Число миллиардеров в стране выросло с 31 до 52 человек. Их общее состояние увеличилось на 139 процентов.

В Чили число миллиардеров осталось прежним, однако их состояние выросло на 80 процентов. В Чехии в список добавились еще два человека, а общее состояние выросло на 60 процентов.

По числу миллиардеров лидируют США. В стране их количество превысило 1000 человек. В Китае насчитывается 562 миллиардера, в Индии — 211, в Германии — 193, а в России — 122.

Согласно отчету, большинство миллиардеров в мире обладают состоянием менее 50 миллиардов долларов. У 18 человек активы находятся в диапазоне 50–100 миллиардов долларов. Состояние 19 человек оценивается свыше 100 миллиардов долларов.