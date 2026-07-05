В мире установлен новый рекорд по числу богачей! В какой стране их больше всего?

·48·Мир
В мире установлен новый рекорд по числу богачей! В какой стране их больше всего?

Число миллиардеров в мире вновь выросло. Согласно ежегодному отчету банка UBS, к апрелю 2026 года их количество составило 3302 человека. Это означает рост на 13 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

За один год в список миллиардеров добавились 383 человека. Их совокупное состояние также значительно увеличилось, зафиксирован рост на 25 процентов.

Самый высокий показатель пришелся на Южную Корею. Число миллиардеров в стране выросло с 31 до 52 человек. Их общее состояние увеличилось на 139 процентов.

В Чили число миллиардеров осталось прежним, однако их состояние выросло на 80 процентов. В Чехии в список добавились еще два человека, а общее состояние выросло на 60 процентов.

По числу миллиардеров лидируют США. В стране их количество превысило 1000 человек. В Китае насчитывается 562 миллиардера, в Индии — 211, в Германии — 193, а в России — 122.

Согласно отчету, большинство миллиардеров в мире обладают состоянием менее 50 миллиардов долларов. У 18 человек активы находятся в диапазоне 50–100 миллиардов долларов. Состояние 19 человек оценивается свыше 100 миллиардов долларов.

СШАЮжная КореяКитайИндияUBS
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Путин позвонил Трампу: о чем шла речь в разговоре?Путин позвонил Трампу: о чем шла речь в разговоре?Сегодня, 15:59Как Россия привлекает студентов к войне?Как Россия привлекает студентов к войне?Сегодня, 15:46В Японии выявлен новый вид 80-миллионолетнего существаВ Японии выявлен новый вид 80-миллионолетнего существаСегодня, 15:20Зачем женщина в США убила свою дочь и четверых внуков?Зачем женщина в США убила свою дочь и четверых внуков?Сегодня, 15:15Казахстан планирует вновь продлить запрет на экспорт бензина и дизеляКазахстан планирует вновь продлить запрет на экспорт бензина и дизеляСегодня, 15:11Присутствие осужденного Камчибека Ташиева на матче «Мурас Юнайтед» – «Азиягол» вызвало дискуссииПрисутствие осужденного Камчибека Ташиева на матче «Мурас Юнайтед» – «Азиягол» вызвало дискуссииСегодня, 12:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка