В Японии выявлен новый вид 80-миллионолетнего существа

Японские ученые, возможно, выявили ранее неизвестный науке вид морских рептилий в результате новых исследований окаменелостей, которые оставались загадкой на протяжении десятилетий. Об этом сообщило агентство Кёдо.

Как сообщается, специалисты Университета естественных наук Окаяма и других научных учреждений заново проанализировали древние останки, обнаруженные в 1990-х годах. Ранее эта находка была отнесена к мозазаврам — крупным морским хищникам, жившим в меловом периоде.

Отмечается, что окаменелые останки были найдены в 1990–1992 годах на территории японского города Кайдзука и до настоящего времени хранились в Музее естественной истории Кисивада в префектуре Осака. Из-за нехватки технических возможностей они долгие годы не подвергались глубокому изучению.

Благодаря новым технологиям и научным достижениям в области палеонтологии в последние годы специалистам удалось аккуратно отделить останки от каменных слоев и провести их детальный анализ.

В ходе исследований ученые выявили в верхней челюсти животного три характерные анатомические структуры, которые ранее не фиксировались ни у одного вида мозазавров. Также выяснилось, что у этой морской рептилии длиной около 6 метров отсутствуют специальные канавки для прохождения кровеносных сосудов, свойственные другим мозазаврам.

Специалисты подчеркивают, что именно эти уникальные анатомические особенности указывают на то, что данная находка может принадлежать к новому, ранее неизвестному науке виду мозазавров.

Ученые планируют с помощью дополнительных исследований более точно определить эволюционную историю этой уникальной находки и ее место в развитии морских рептилий.