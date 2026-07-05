Россия усиливает привлечение студентов университетов, колледжей и техникумов в ряды армии с целью восполнения растущих потерь в войне в Украине. Им пропагандируется служба в качестве оператора дрона как современное, высокотехнологичное и относительно безопасное направление.

Однако, по данным BBC, на практике эти обещания не всегда оправдываются. 23-летний Валерий Аверин, 18-летний Владислав Горбунов и Рахим Абдуллин, несмотря на подписание контракта на роль операторов дронов, погибли на фронте в кратчайшие сроки.

Правозащитники отмечают, что хотя студентам обещают годичную службу, высокое жалованье и возможность продолжить учёбу, на практике военные контракты могут продлеваться автоматически. Кроме того, попадание в подразделения дронов не гарантировано, и молодых людей могут направить в другие боевые подразделения.

По анализам BBC, подтверждённые военные потери России превысили 230 тысяч человек. Специалисты же отмечают, что реальное число жертв может приближаться к 500 тысячам.

По данным расследования BBC Russian, в некоторых российских учебных заведениях студентов, имеющих проблемы с учёбой или желающих взять академический отпуск, активно побуждают к подписанию военного контракта. Это показывает, что война проникает не только на фронт, но и глубоко в систему образования.