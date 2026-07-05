В доме депутата обнаружили 57 миллионов долларов и нижнее белье из золота

Богатства, обнаруженные в ходе обыска в доме иракского парламентария Хинд аль-Аббаси, вызвали большой резонанс в стране. По данным местных источников, во время оперативного мероприятия в доме были найдены 57 миллионов долларов наличными, 27 килограммов золота, а также женское нижнее белье, изготовленное из чистого золота.

Об этом сообщили несколько изданий, в том числе Хаберлер и Шафак Невс.

По информации следственных органов, все обнаруженные денежные средства и ценности изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному факту продолжается масштабное расследование.

По предварительным данным, наряду с Хинд аль-Аббаси задержаны еще 46 человек, которые подозреваются в коррупции, незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями.

Правоохранительные органы выясняют происхождение изъятых в рамках этого дела ценностей. По итогам следствия, если вина подозреваемых будет полностью доказана в суде, им может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы и полной конфискации незаконно приобретенного имущества.

Данный инцидент широко обсуждается как одно из самых резонансных дел в рамках борьбы с коррупцией в Ираке.