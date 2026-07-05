Около 400 дронов в атаке: Санкт-Петербург вновь стал целью

·0·Мир
Около 400 дронов в атаке: Санкт-Петербург вновь стал целью

В ночь на 4 июля Украина осуществила масштабную атаку беспилотниками на территории России и аннексированный Крым. По данным, в ходе атаки было использовано около 400 беспилотных летательных аппаратов, один из основных ударов пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 67 дронов, двигавшихся в небе над регионом. Он не предоставил подробной информации о последствиях атаки, однако указал, что в целях безопасности возможны временные перебои в работе мобильного интернета, и призвал жителей без необходимости не выходить на улицу.

В то же время в социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлены взрывы вблизи одного из крупнейших объектов нефтяной инфраструктуры Санкт-Петербурга — Петербургского нефтяного терминала, а также пожар на складах с топливом. Пока официальных комментариев по этим кадрам не поступало.

Данный нефтяной терминал расположен вблизи порта Санкт-Петербурга и является одним из ключевых логистических центров по транспортировке нефти и нефтепродуктов железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Напомним, этот объект уже подвергался атаке ранее. В частности, 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума, на территории терминала произошел крупный пожар. В связи с этим очередная атака вновь вывела на повестку дня обсуждение безопасности важной энергетической инфраструктуры России.

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