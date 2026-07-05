Рейс Москва–Сочи превратился в настоящую концертную площадку

Пассажиры рейса авиакомпании «Аэрофлот», летевшего по маршруту Москва–Сочи, стали свидетелями неожиданного музыкального сюрприза. Во время полета известные певцы Леонид Агутин и Владимир Пресняков устроили живой концерт на борту самолета.

Необычное выступление было посвящено открытию фестиваля Агутинс, прошедшему 1 июля. Незапланированный концерт подарил пассажирам праздничное настроение и превратил салон самолета в подобие небольшого концертного зала.

Когда зазвучали песни, пассажиры подпевали артистам, а многие снимали незабываемые моменты на свои телефоны. Искренняя атмосфера активно обсуждается и в социальных сетях.

В завершение концерта все пассажиры и певцы вместе исполнили знаменитую песню «Аэропорты», сделав полет еще более незабываемым событием.