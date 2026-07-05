В США создаются батареи, не требующие зарядки в течение 30 лет

Учёные Университета штата Морган (Морган Стате Университй) в США приступили к разработке нового поколения радиоизотопных источников питания, способных работать без обслуживания и подзарядки на протяжении нескольких десятилетий. Проект, финансируемый агентством DARPA, ожидаемо совершит революцию в сфере энергетики. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, данный проект реализуется в рамках программы «Радс то Ваттс» агентства DARPA и получил название СЙМФОНИ. На исследования выделен грант в размере 3,37 миллиона долларов, а над разработкой сотрудничают такие авторитетные организации, как Northrop Grumman, Проджект Омега и Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория.

Из ядерных отходов — в источник энергии

В основе новой технологии лежит радиоизотоп стронций-90. Примечательно, что этот элемент можно выделять из ядерных отходов. Это позволяет одновременно утилизировать отходы и получать из них энергию для полезных целей.

В отличие от традиционных аккумуляторов, данные системы не накапливают энергию. Вместо этого с помощью специальных преобразователей энергия радиоактивного распада напрямую превращается в электрическую. Такой механизм обеспечивает непрерывную работу источников питания до 30 лет.

Сферы применения и перспективы

Авторы проекта отмечают, что новые батареи в первую очередь будут применяться в условиях, где замена аккумуляторов невозможна или чрезмерно дорогостояща. К ним относятся:

Космические аппараты и спутники;

Подводные автономные системы;

Датчики, расположенные в отдалённых районах;

Оборонные технологии нового поколения.

Компания Проджект Омега уже сейчас продемонстрировала концепцию морских дронов, способных автономно работать в течение 10 лет. Ожидается, что новая архитектура обеспечит значительно более высокую плотность мощности по сравнению с существующими аналогами.

В настоящее время проект находится на стадии исследований, и до серийного производства ещё далеко. Однако данное направление оценивается как одно из самых перспективных в будущей автономной энергетике. Для стран, стремящихся к технологическому развитию, таких как Узбекистан, подобные долгосрочные источники энергии в будущем могут приобрести важное значение в системах связи и мониторинга.