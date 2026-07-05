США отменяет полувековой запрет: Эра сверхзвуковых полетов в гражданской авиации

·3·Технологии
США отменяет полувековой запрет: Эра сверхзвуковых полетов в гражданской авиации

Управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало проект новых правил, который, как ожидается, станет поворотным моментом в истории гражданской авиации. Данный документ предусматривает пересмотр ограничения, действующего более полувека и запрещающего сверхзвуковые полеты над сушей. Этот шаг может открыть путь к появлению нового поколения лайнеров в авиационной промышленности и значительному сокращению времени межконтинентальных путешествий. Об этом Ixbt.com сообщает .

Действующий в настоящее время запрет был введен в 1970-х годах из-за мощных ударных волн (sonic boom), создаваемых сверхзвуковыми самолетами. Новый предлагаемый стандарт основывается не на полном запрете полетов, а на ограничении уровня звукового давления, достигающего поверхности земли. По данным ixbt.com, если избыточное давление, создаваемое самолетом, не превышает 5,3 Pa (0,11 фунт/кв. фут), ему может быть разрешено преодолевать звуковой барьер над территорией США.

Технологические ограничения и наследие Concorde

Для сравнения, легендарный лайнер Concorde при полете на скорости 2 Маха и высоте 15,8 km создавал на поверхности земли давление 1,94 фунт/кв. фут. Это почти в 18 раз превышает новый предлагаемый лимит. Именно поэтому Concorde был вынужден совершать свои сверхзвуковые полеты только над океанами. Если учесть, что даже возвращающиеся из космоса аппараты Space Shuttle создавали давление около 1,25 фунт/кв. фут, можно понять, насколько строгим является новый норматив.

В рамках новых правил производители смогут использовать два подхода. Первый — режим «Mach cutoff», при котором специфические свойства атмосферы способствуют рассеиванию ударной волны до ее достижения поверхности земли. Второй — применение самолетов нового поколения, построенных на основе «low-boom» технологий. Воздушные суда этого типа будут иметь специальную аэродинамическую форму для максимального снижения ударной волны.

Лайнеры нового поколения: проекты Boom Supersonic и NASA

В настоящее время компания Boom Supersonic лидирует в этом направлении. В феврале экспериментальный самолет XB-1 компании совершил полет на скорости 1,12 Маха, при этом датчики на поверхности земли не зафиксировали никакого звукового удара. По расчетам специалистов компании, будущий пассажирский лайнер Overture сможет сократить время трансконтинентальных рейсов как минимум на полтора часа за счет «бесшумного» режима полета на скорости 1,3 Маха.

Кроме того, агентство NASA реализует программу Quesst в сотрудничестве с Lockheed Martin. Созданный в рамках этого проекта самолет X-59 благодаря своей сверхдлинной носовой части предназначен для преобразования традиционного резкого удара в мягкий «шелест». В июне этот аппарат успешно преодолел звуковой барьер и в ближайшее время продолжит испытательные полеты над различными регионами США.

Хотя технологические достижения очевидны, до появления серийных сверхзвуковых лайнеров пройдет еще немало лет. Процесс сертификации нового типа гражданского самолета в США обычно занимает от 5 до 9 лет, а разработка целой платформы может потребовать более десятилетия. Тем не менее, крупные авиакомпании уже выстраиваются в очередь: United Airlines заказала 15, а American Airlines — 20 самолетов Overture.

АвиацияТехнологииСШАNASABoom Supersonic
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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