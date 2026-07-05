Роналду отправил видеообращение мальчику, потерявшему семью при мощном землетрясении в Венесуэле (видео)

Юный футбольный фанат, получивший тяжелые травмы после мощного землетрясения в Венесуэле, получил специальное видеообращение от Криштиану Роналду. Португальский футболист пожелал ему здоровья и пригласил на один из своих матчей в будущем.

Мальчик оказался под завалами во время стихийного бедствия. Его спасли, однако он потерял членов своей семьи. Из-за тяжести травм врачам пришлось ампутировать ему одну ногу.

Находясь в больнице, мальчик попросил карточку Панини с изображением Криштиану Роналду. Видео о его желании получило широкое распространение в социальных сетях.

Узнав о случившемся, Роналду отправил мальчику видеообращение и выразил желание встретиться с ним лично. Кроме того, ему была доставлена специальная наклейка.

Юный болельщик, получивший подарок, не смог скрыть свою радость. Он сказал, что не ожидал такого ответа от Роналду.