Из знаменитого музея во Франции похищены уникальные экспонаты

Из музея Лаликуе во Франции было похищено около 20 уникальных экспонатов. По предварительным оценкам, общая стоимость пропавших предметов может достигать 4 миллионов евро.

Как сообщают источники, преступление было совершено вечером 5 июля. Неизвестные взломали входную дверь, разбили шесть стеклянных витрин и вынесли экспонаты.

Во время инцидента сработала сигнализация музея. Однако первое сообщение в полицию поступило не от службы охраны, а от уборщика. В связи с этим проверяются действия сотрудников безопасности и причины, по которым не были приняты оперативные меры.

Музей Лаликуе был переведен на усиленный режим контроля после кражи, произошедшей в Лувре в октябре 2025 года. Однако, несмотря на дополнительные меры, преступникам удалось проникнуть в музей и вынести ценные экспонаты.

Музей посвящен Рене Лалику и его творческому наследию. Французский мастер известен своими работами в ювелирном и стекольном искусстве, особенно в стилях ар-нуво и ар-деко.

В настоящее время полиция ведет поиск похищенных экспонатов. В рамках расследования изучаются записи с камер видеонаблюдения, данные сигнализации и показания сотрудников музея.

Ранее антиквариат, похищенный из музея Лувр, оценивался в 88 миллионов евро.