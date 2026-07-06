Из знаменитого музея во Франции похищены уникальные экспонаты

·26·Мир
Из знаменитого музея во Франции похищены уникальные экспонаты

Из музея Лаликуе во Франции было похищено около 20 уникальных экспонатов. По предварительным оценкам, общая стоимость пропавших предметов может достигать 4 миллионов евро.

Как сообщают источники, преступление было совершено вечером 5 июля. Неизвестные взломали входную дверь, разбили шесть стеклянных витрин и вынесли экспонаты.

Во время инцидента сработала сигнализация музея. Однако первое сообщение в полицию поступило не от службы охраны, а от уборщика. В связи с этим проверяются действия сотрудников безопасности и причины, по которым не были приняты оперативные меры.

Музей Лаликуе был переведен на усиленный режим контроля после кражи, произошедшей в Лувре в октябре 2025 года. Однако, несмотря на дополнительные меры, преступникам удалось проникнуть в музей и вынести ценные экспонаты.

Музей посвящен Рене Лалику и его творческому наследию. Французский мастер известен своими работами в ювелирном и стекольном искусстве, особенно в стилях ар-нуво и ар-деко.

В настоящее время полиция ведет поиск похищенных экспонатов. В рамках расследования изучаются записи с камер видеонаблюдения, данные сигнализации и показания сотрудников музея.

Ранее антиквариат, похищенный из музея Лувр, оценивался в 88 миллионов евро.

ФранцияМузей ЛаликаЛуврРене Лалик
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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