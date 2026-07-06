В Египте официально открыт крупнейший военный штаб

В новой административной столице Египта, строящейся примерно в 45 километрах к востоку от Каира, официально начал работу крупнейший в мире центр военного командования. Благодаря своей уникальной восьмиугольной архитектуре комплекс получил название «Октагон». Об этом сообщает издание Ахрам Онлине.

Сообщается, что новый штаб стратегического командования Вооруженных сил Египта стал важнейшим звеном системы военного управления страны. Комплекс выполняет функции единого центра командования, управления, связи и координации между армией, государственными министерствами и другими ведомствами.

«Октагон» состоит из восьми взаимосвязанных основных зданий, символизирующих различные виды войск и стратегические подразделения Вооруженных сил Египта. Здание главного командования, расположенное в центре комплекса, позволяет осуществлять оперативный обмен информацией и координацию действий между военным руководством.

Комплекс, занимающий площадь около 92 квадратных километров, разделен на 13 стратегических и логистических зон. Он оснащен подземными дата-центрами, облачной цифровой инфраструктурой, современными системами спутниковой разведки, технологиями искусственного интеллекта для анализа Биг Дата, а также передовыми средствами кибербезопасности.

По данным издания, объект построен с использованием инженерных решений, способных выдерживать взрывы и воздушные атаки. Он также располагает автономными системами электроснабжения, водоснабжения и охлаждения, что обеспечивает непрерывную работу даже в чрезвычайных ситуациях.

Авторы проекта отмечают, что архитектура «Октагона» вдохновлена символами Древнего Египта и восьмиугольной геометрией, олицетворяющей баланс, порядок и точность. Ожидается, что новый штаб будет способствовать оперативному принятию стратегических решений, централизованному управлению кризисными ситуациями и дальнейшему укреплению обороноспособности страны.