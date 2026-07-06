В Египте официально открыт крупнейший военный штаб

·42·Мир
В Египте официально открыт крупнейший военный штаб

В новой административной столице Египта, строящейся примерно в 45 километрах к востоку от Каира, официально начал работу крупнейший в мире центр военного командования. Благодаря своей уникальной восьмиугольной архитектуре комплекс получил название «Октагон». Об этом сообщает издание Ахрам Онлине.

Сообщается, что новый штаб стратегического командования Вооруженных сил Египта стал важнейшим звеном системы военного управления страны. Комплекс выполняет функции единого центра командования, управления, связи и координации между армией, государственными министерствами и другими ведомствами.

«Октагон» состоит из восьми взаимосвязанных основных зданий, символизирующих различные виды войск и стратегические подразделения Вооруженных сил Египта. Здание главного командования, расположенное в центре комплекса, позволяет осуществлять оперативный обмен информацией и координацию действий между военным руководством.

Cho‘l o‘rtasida doira shaklida joylashgan sakkiz qirrali binolar majmuasi.

Комплекс, занимающий площадь около 92 квадратных километров, разделен на 13 стратегических и логистических зон. Он оснащен подземными дата-центрами, облачной цифровой инфраструктурой, современными системами спутниковой разведки, технологиями искусственного интеллекта для анализа Биг Дата, а также передовыми средствами кибербезопасности.

По данным издания, объект построен с использованием инженерных решений, способных выдерживать взрывы и воздушные атаки. Он также располагает автономными системами электроснабжения, водоснабжения и охлаждения, что обеспечивает непрерывную работу даже в чрезвычайных ситуациях.

Авторы проекта отмечают, что архитектура «Октагона» вдохновлена символами Древнего Египта и восьмиугольной геометрией, олицетворяющей баланс, порядок и точность. Ожидается, что новый штаб будет способствовать оперативному принятию стратегических решений, централизованному управлению кризисными ситуациями и дальнейшему укреплению обороноспособности страны.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Германии из-за аномальной жары скончались более 800 человекВ Германии из-за аномальной жары скончались более 800 человекСегодня, 19:09Зарплата до 5000 евро: Италия открыла конкурс для врачейЗарплата до 5000 евро: Италия открыла конкурс для врачейСегодня, 19:07Трамп опубликовал еще один насмешливый пост о Джордже МелониТрамп опубликовал еще один насмешливый пост о Джордже МелониСегодня, 19:04Из знаменитого музея во Франции похищены уникальные экспонатыИз знаменитого музея во Франции похищены уникальные экспонатыСегодня, 18:58На церемонии прощания с Али Хаменеи появился красный флагНа церемонии прощания с Али Хаменеи появился красный флагСегодня, 16:36За секунды до посадки в самолет попал фейерверкЗа секунды до посадки в самолет попал фейерверкСегодня, 15:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка