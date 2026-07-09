6-часовой допрос в Париже и обвинения в терроризме в России: Павел Дуров оказался между двух огней

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был вновь допрошен в столице Франции Париже в рамках громкого уголовного дела, начатого в 2024 году. Как сообщают французские СМИ, это уже четвертый допрос с момента предъявления ему официальных обвинений, и он продлился более 6 часов. Zamin.uz представляет новые подробности глобального давления на миллиардера и хода расследования.

«Нет четких доказательств»: 6-часовой допрос и заявление адвокатов

Газета Le Figaro со ссылкой на свои источники сообщает, что правоохранительные органы Франции продолжают следственные действия в отношении возможной ответственности руководства мессенджера за преступления, которые могут совершаться через платформу Telegram.

После завершения длительного допроса трое адвокатов Павла Дурова выступили с заявлением для агентства AFP. Защитники подчеркнули, что за почти два года следствия их клиенту не было представлено ни одного конкретного доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения. В настоящее время адвокаты подали соответствующие жалобы в судебные органы Франции и европейские судебные инстанции.

В чем именно заключаются обвинения против Дурова?

Павел Дуров был неожиданно задержан в парижском аэропорту 24 августа 2024 года. Французские следственные органы выдвигают против него серьезные политические и уголовные претензии:

Отсутствие контроля контента: недостаточная работа системы модерации на платформе Telegram;

Отказ от сотрудничества: невыполнение законных требований и запросов правоохранительных органов.

Согласно выводам следствия, из-за такой свободы и бесконтрольности в мессенджере система борьбы с распространением детской порнографии, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством и другими тяжкими преступлениями столкнулась с серьезными трудностями.

Франция и Россия: хронология двойного давления на Дурова

Павел Дуров в настоящее время находится под огромным давлением не только на Западе, но и со стороны российских властей. В таблице ниже представлены меры, применяемые к миллиардеру и его проекту:

Государство Введенные ограничения и обвинения Текущее состояние (2026 год) Франция В ноябре 2025 года ограничения на выезд Дурова из страны (обязательство не покидать Дубай и отмечаться в полиции) были отменены. Расследование продолжается. В мае 2026 года прокуратура Парижа официально заявила, что уголовное дело еще не закрыто. Россия С августа 2025 года заблокированы звонки через WhatsApp и Telegram. С февраля 2026 года работа мессенджера искусственно замедлена. Новое уголовное дело. В феврале 2026 года Дуров объявил, что в России против него возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.

История повторяется: противостояние России и Telegram

Хотя российские власти объясняют текущие ограничения борьбой с мошенничеством, это не первая попытка Кремля обуздать Telegram.

Напомним, что в 2018–2020 годах правительство России также пыталось заблокировать мессенджер по всей стране. Тогда причиной стал категорический отказ компании предоставить ключи шифрования для расшифровки личных переписок пользователей по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). На современном этапе ситуация для Дурова становится еще более сложной, так как он оказался в плотном кольце двух крупных систем одновременно.