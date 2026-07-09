Первая леди, не допущенная на прием из-за хиджаба, сегодня в центре внимания

Турецкие СМИ вновь вспоминают инцидент 22-летней давности, связанный с первой леди страны Эмине Эрдоган. Они отмечают, что в 2004 году в рамках саммита НАТО в Стамбуле Эмине Эрдоган не была допущена на официальный прием для глав государств и правительств из-за того, что она была в платке.

В то время Реджеп Тайип Эрдоган занимал пост премьер-министра. Официальное приглашение, направленное ему, было оформлено только на одного человека, и его супруга на мероприятие приглашена не была. Турецкие медиа расценивают эту ситуацию как «дипломатическое отстранение» того периода.

Спустя 22 года Турция вновь принимала саммит НАТО. На этот раз Эмине Эрдоган, которую когда-то не допустили на официальный прием из-за платка, лично встречала мировых лидеров и их супругов в Президентском дворце.

Турецкие СМИ оценивают это событие как символическое отражение политических и социальных перемен в стране.