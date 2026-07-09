Салах остановил всех после матча с Аргентиной: капитан Египта высказался

Капитан сборной Египта Мухаммед Салах поделился своим мнением о спорах, разгоревшихся после матча против Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026.

Несмотря на то, что представители Африки вели со счетом 2:0, в итоге они уступили 2:3 и выбыли из турнира. После игры начались бурные обсуждения судейства, резких высказываний Зико и обидного поражения Египта.

«Это очень трудно принять»

По словам Салаха, Египту было тяжело смириться с этим поражением, так как команда имела преимущество в два мяча в течение игры.

«Это очень трудно принять, потому что мы вели 2:0. Мы думали, что полностью контролируем игру», — сказал Салах.

По его мнению, реакция после финального свистка была продиктована скорее эмоциями.

Салах заступился за Зико

После матча египетский футболист Мустафа Зико резко высказался о работе арбитра.

Салах же подчеркнул, что его слова не стоит расценивать как неуважение к Месси или ФИФА.

«Зико ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Месси или ФИФА. Он просто очень тяжело воспринял события, произошедшие после финального свистка», — отметил он.

«Я не считаю, что у Египта украли победу»

Салах также коснулся вопроса судейства, заняв позицию, которой многие не ожидали.

Он заявил, что сборная Египта не считает себя «обкраденной».

«Лично я не считаю, что у сборной Египта что-то украли. Судья принимал решения, как и любой другой арбитр, но я не думаю, что именно судейство определило исход матча», — сказал Салах.

Сказал, что гордится Египтом

Несмотря на поражение, сборная Египта боролась до конца против действующего чемпиона мира.

Салах высоко оценил действия своих партнеров по команде, отметив, что большего от них и требовать нельзя.

«Я горжусь этой командой. Мы боролись вместе до последней минуты, большего требовать нельзя», — подчеркнул он.

Поздравления Месси и Аргентине

Мухаммед Салах после игры поздравил Лионелья Месси и сборную Аргентины.

«Поздравляю Месси и сборную Аргентины. Надеюсь, они дойдут до конца турнира», — сказал египетская звезда.

Аргентина выйдет на поле против Швейцарии в четвертьфинале. Египет же завершил ЧМ-2026 обидным, но характерным матчем.