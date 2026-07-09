Двое узбекистанских талантов отправились в Европу: «Брага» официально представила их

·76·Спорт
Двое узбекистанских талантов отправились в Европу: «Брага» официально представила их

Португальский клуб «Брага» официально представил двух талантов из Узбекистана — Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в качестве игроков команды У23.

Таким образом, еще два наших молодых футболиста продолжат свою карьеру в европейском футболе. Теперь они будут выступать за «Брага У23».

«Брага» представила узбекистанских талантов

Португальский клуб официально объявил о включении Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в состав команды У23.

Эта новость стала еще одним важным событием для узбекского футбола, так как попадание молодых игроков в конкурентную среду Европы имеет огромное значение для их дальнейшего развития.

Двое узбекистанских талантов отправились в Европу: «Брага» официально представила их

Карьера продолжится в Португалии

Хасанов и Содиков теперь будут играть за команду «Брага У23».

Португальский футбол обладает в Европе своей специфической школой в плане работы с молодежью, технической подготовки и тактической дисциплины. Поэтому данные трансферы могут стать для футболистов выходом на новый уровень.

Важный шаг для узбекских футболистов

В последние годы участились переходы молодых футболистов из Узбекистана в зарубежные клубы.

Присоединение к системе такого европейского клуба, как «Брага», для Хасанова и Содикова — это не только новый чемпионат, но и возможность приблизиться к большому футболу.

Двое узбекистанских талантов отправились в Европу: «Брага» официально представила их

Срок контракта пока не разглашается

На данный момент не сообщается, на какой срок два футболиста подписали контракт с «Брагой».

Клуб лишь объявил об их представлении в качестве игроков команды У23.

Начинается европейское испытание

Для Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова начинается самый важный период.

Конкуренция в Португалии, новая футбольная среда и требования академии «Браги» помогут двум молодым футболистам проявить свой истинный потенциал.

БрагаУзбекистанСадриддин ХасановСайфиддин Содиков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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