Двое узбекистанских талантов отправились в Европу: «Брага» официально представила их
Португальский клуб «Брага» официально представил двух талантов из Узбекистана — Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в качестве игроков команды У23.
Таким образом, еще два наших молодых футболиста продолжат свою карьеру в европейском футболе. Теперь они будут выступать за «Брага У23».
«Брага» представила узбекистанских талантов
Португальский клуб официально объявил о включении Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в состав команды У23.
Эта новость стала еще одним важным событием для узбекского футбола, так как попадание молодых игроков в конкурентную среду Европы имеет огромное значение для их дальнейшего развития.
Карьера продолжится в Португалии
Хасанов и Содиков теперь будут играть за команду «Брага У23».
Португальский футбол обладает в Европе своей специфической школой в плане работы с молодежью, технической подготовки и тактической дисциплины. Поэтому данные трансферы могут стать для футболистов выходом на новый уровень.
Важный шаг для узбекских футболистов
В последние годы участились переходы молодых футболистов из Узбекистана в зарубежные клубы.
Присоединение к системе такого европейского клуба, как «Брага», для Хасанова и Содикова — это не только новый чемпионат, но и возможность приблизиться к большому футболу.
Срок контракта пока не разглашается
На данный момент не сообщается, на какой срок два футболиста подписали контракт с «Брагой».
Клуб лишь объявил об их представлении в качестве игроков команды У23.
Начинается европейское испытание
Для Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова начинается самый важный период.
Конкуренция в Португалии, новая футбольная среда и требования академии «Браги» помогут двум молодым футболистам проявить свой истинный потенциал.
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