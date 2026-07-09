Американский YouTube-блогер установил рекорд, выпив 4 литра газировки за считанные секунды! (видео)

·0·Мир
Американский YouTube-блогер установил рекорд, выпив 4 литра газировки за считанные секунды! (видео)

Американский YouTube-блогер и рэпер Эрик Букер на этот раз установил рекорд по скоростному питью газированного напитка.

Он выпил 4 литра напитка за 29,64 секунды. Результат был официально признан Книгой рекордов Гиннесса.

После этого Эрику Букеру вручили специальный сертификат как человеку, показавшему лучший результат в данной дисциплине.

Букер уже давно известен своими различными челленджами и рекордами по поеданию пищи. Его новое достижение также активно обсуждается в социальных сетях.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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