Американский YouTube-блогер установил рекорд, выпив 4 литра газировки за считанные секунды! (видео)
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Американский YouTube-блогер и рэпер Эрик Букер на этот раз установил рекорд по скоростному питью газированного напитка.
Он выпил 4 литра напитка за 29,64 секунды. Результат был официально признан Книгой рекордов Гиннесса.
После этого Эрику Букеру вручили специальный сертификат как человеку, показавшему лучший результат в данной дисциплине.
Букер уже давно известен своими различными челленджами и рекордами по поеданию пищи. Его новое достижение также активно обсуждается в социальных сетях.
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