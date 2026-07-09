Девочка, совершившая пожертвование в 5 лет, спустя 13 лет выиграла 48 млн долларов и удивила всех

·0·Мир
Девочка, совершившая пожертвование в 5 лет, спустя 13 лет выиграла 48 млн долларов и удивила всех

Два события из жизни девушки по имени Джульет Ламур из Канады стали предметом бурных обсуждений в социальных сетях.

В 2010 году, когда на Гаити произошло мощное землетрясение, Джульет было всего 5 лет. Вместе с сестрой она опустошила свою розовую копилку и пожертвовала пострадавшим 61,38 канадских доллара. Деньги были переданы в Красный Крест с помощью родителей.

В 2023 году, когда Джульет исполнилось 18 лет, дедушка посоветовал ей купить лотерейный билет. Это был первый билет в её жизни.

Результат оказался неожиданным. Джульет сорвала джекпот в размере 48 миллионов канадских долларов.

Благодаря этому выигрышу она стала самым молодым участником в истории Канады, выигравшим столь крупный джекпот.

Многие сравнили эту историю с тем, как добро, совершенное в детстве, возвращается спустя годы. История Джульет напомнила людям, что даже небольшая помощь может иметь огромное значение для кого-то другого.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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