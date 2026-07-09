Неожиданные звезды саммита НАТО — анкарские кошки

В центре внимания во время саммита НАТО оказались не только политические встречи и международные переговоры, но и знаменитые анкарские кошки, обитающие в президентском комплексе.

Местных и иностранных журналистов, посетивших Международный медиа-центр, организованный на территории Президентской национальной библиотеки в Анкаре, радушно встретили постоянные «хозяйки» библиотеки — кошка-мама Локум и ее котенок Ак Киз.

Эти белоснежные кошки турецкой ангорской породы за короткое время привлекли внимание участников саммита и представителей СМИ. Многие журналисты фотографировались с ними и делились видео в социальных сетях. В результате кошки стали одними из самых милых и обсуждаемых «гостей» саммита.

Сообщается, что кошки турецкой ангорской породы уже много лет находятся под особой опекой в Президентской национальной библиотеке и считаются одним из уникальных символов комплекса. Их популярность среди журналистов во время саммита придала мероприятию теплую и искреннюю атмосферу.