Объявленный мертвым 1,5-годовалый ребенок ожил в морге

В США необычный инцидент с участием 18-месячного ребенка привлек внимание общественности. Выяснилось, что малыш, которого врачи изначально объявили умершим, оказался жив в больничном морге. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицейский отчет.

Сообщается, что семья ребенка нашла его 8 февраля в домашнем бассейне в городе Гилберт, штат Аризона, лицом вниз. После этого они немедленно обратились в полицию и службу скорой помощи. Прибывшие на место спасатели оказали ребенку первую помощь и доставили его в больницу.

Однако примерно через час врач больницы Ариан Туси объявил о смерти ребенка. При этом сотрудники полиции, находившиеся на месте происшествия, сообщили врачу, что видели у ребенка признаки жизни.

«Пожалуйста, делайте свою работу и позвольте мне делать свою. Я не зря учился в медицинской школе», — ответил врач.

В момент происшествия члены семьи собрались вместе для просмотра финала NFL Супер Бовл. По данным полиции, когда сотрудник судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа прибыл в морг спустя пять часов, он обнаружил, что ребенок все еще дышит. После этого его на вертолете доставили в другое медицинское учреждение. После лечения ребенок поправился и был выписан из больницы.

В ходе расследования полиция рекомендовала возбудить уголовное дело в отношении родителей ребенка по факту халатности. Следователи отметили, что в день происшествия в доме был сильный запах марихуаны. Они полагают, что это могло привести к ослаблению контроля со стороны взрослых и позволить ребенку подойти к бассейну в одиночку.

На данный момент прокуратура округа Марикопа еще не приняла окончательного решения о предъявлении официальных обвинений родителям.