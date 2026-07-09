Исследование ЛГ Дисплай: мониторы с частотой 480 Hz улучшают результаты геймеров на 38 процентов

·36·Технологии
Исследование ЛГ Дисплай: мониторы с частотой 480 Hz улучшают результаты геймеров на 38 процентов

Южнокорейский технологический гигант ЛГ Дисплай опубликовал результаты масштабного научного исследования о влиянии частоты обновления мониторов на игровой процесс. Согласно отчету, представленному на международной научной конференции, было доказано, что ОЛЭД-панели с частотой 480 Hz значительно повышают точность попадания игроков по целям по сравнению с обычными экранами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В исследовании приняли участие 31 доброволец, не являющийся профессиональным киберспортсменом. В ходе эксперимента они в случайном порядке играли в шутеры от первого лица (FPS) на мониторах с частотой 60, 240, 360 и 480 Hz. Ученые анализировали не только объективные показатели игроков (количество попаданий в цель и время реакции), но и их субъективные ощущения.

Рекордная точность и быстрая реакция

По данным иксбт.ком, самый высокий результат был зафиксирован при переходе с 60 Hz на 480 Hz: показатель точного попадания в цель у участников вырос на 38 процентов. Примечательно, что хотя значительный рост был отмечен и при 240 Hz, переход на 480 Hz обеспечил дополнительные 10 процентов эффективности. Это показывает, что качество игры продолжает линейно улучшаться по мере увеличения скорости смены кадров.

По мнению игроков, на высокочастотных экранах изображение становится гораздо плавнее, а следить за быстро движущимися объектами — легче. Это не только повышает шансы на победу, но и усиливает общее удовольствие от игрового процесса. Исследователи объясняют этот эффект техническим превосходством ОЛЭД-панелей.

Снижение времени задержки — залог победы

Основным преимуществом высокочастотных мониторов является сокращение «инпут лаг», то есть времени между действием пользователя и его отображением на экране. Выяснилось, что на мониторах с частотой 480 Hz эта задержка более чем на 10 миллисекунд меньше, чем на экранах с 60 Hz. Хотя это лишь малая доля секунды, в динамичных играх это имеет решающее значение для более точного определения местоположения противника.

Компания ЛГ Дисплай заявила, что продолжит развивать линейку высокочастотных ОЛЭД-дисплеев. Достижения компании в этой области получили международное признание. В частности, в мае текущего года 27-дюймовая ОЛЭД-панель с динамической частотой 540/720 Hz, разработанная ЛГ Дисплай, была удостоена награды «Дисплей года» от организации Сокиетй фор Информатион Дисплай (СИД).

На рынке Узбекистана также растет спрос на высокочастотные мониторы для геймеров. Исследование ЛГ Дисплай показывает, что для любителей, желающих выйти на профессиональный уровень, технические характеристики монитора — это не просто маркетинг, а важный фактор, влияющий на реальный результат. Ожидается, что в будущем частота 480 Hz и выше станет стандартом.

LG DisplayOLEDМониторТехнологииГейминг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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