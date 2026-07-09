Саида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничества

·31·Узбекистан
Саида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничества

Помощник Президента Саида Мирзиёева провела встречу с представителями ведущих компаний Франции.

В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, образование, водоснабжение, транспорт и городская инфраструктура.

Французскую делегацию возглавил Клод Имовен

Во встрече принял участие председатель Узбекско-Французского делового совета при международном движении предпринимателей Франции MEDEF International Клод Имовен.

Он также является председателем совета директоров компании «Orano».

В состав французской делегации вошли представители крупнейших и ведущих компаний страны.

Основное внимание уделено приоритетным направлениям

В ходе встречи Саида Мирзиёева подчеркнула, что Узбекистан заинтересован в расширении практического сотрудничества с Францией.

«Мы нацелены на расширение сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, образование, система водоснабжения, транспорт и городская инфраструктура», — сказала она.

Эти направления имеют важное значение с точки зрения экономического развития, модернизации инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал в Узбекистане.

Продолжение диалога с Макроном

Саида Мирзиёева отметила, что данные переговоры являются неотъемлемым и логическим продолжением диалога на высшем уровне, состоявшегося недавно с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это свидетельствует о том, что связи между Ташкентом и Парижем не ограничиваются только политическим диалогом, а переходят на практический этап в сфере бизнеса и инвестиций.

Новые возможности для французских компаний

Французские компании обладают большим опытом в таких отраслях, как энергетика, транспорт, водоснабжение и градостроительство.

Поэтому данная встреча может открыть новые двери для реализации крупных инфраструктурных проектов, образовательных программ и технологического сотрудничества в Узбекистане.

Узбекско-французские отношения активизируются

В последние годы политические, экономические и культурные связи между Узбекистаном и Францией значительно активизировались.

Встреча Саиды Мирзиёевой с представителями французского бизнеса показывает, что сотрудничество между двумя государствами углубляется вокруг конкретных отраслей и практических проектов.

Саида МирзиёеваФранцияУзбекистанЭммануэль МакронOrano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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