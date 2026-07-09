Саида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничества
Помощник Президента Саида Мирзиёева провела встречу с представителями ведущих компаний Франции.
В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, образование, водоснабжение, транспорт и городская инфраструктура.
Французскую делегацию возглавил Клод Имовен
Во встрече принял участие председатель Узбекско-Французского делового совета при международном движении предпринимателей Франции MEDEF International Клод Имовен.
Он также является председателем совета директоров компании «Orano».
В состав французской делегации вошли представители крупнейших и ведущих компаний страны.
Основное внимание уделено приоритетным направлениям
В ходе встречи Саида Мирзиёева подчеркнула, что Узбекистан заинтересован в расширении практического сотрудничества с Францией.
«Мы нацелены на расширение сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, образование, система водоснабжения, транспорт и городская инфраструктура», — сказала она.
Эти направления имеют важное значение с точки зрения экономического развития, модернизации инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал в Узбекистане.
Продолжение диалога с Макроном
Саида Мирзиёева отметила, что данные переговоры являются неотъемлемым и логическим продолжением диалога на высшем уровне, состоявшегося недавно с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Это свидетельствует о том, что связи между Ташкентом и Парижем не ограничиваются только политическим диалогом, а переходят на практический этап в сфере бизнеса и инвестиций.
Новые возможности для французских компаний
Французские компании обладают большим опытом в таких отраслях, как энергетика, транспорт, водоснабжение и градостроительство.
Поэтому данная встреча может открыть новые двери для реализации крупных инфраструктурных проектов, образовательных программ и технологического сотрудничества в Узбекистане.
Узбекско-французские отношения активизируются
В последние годы политические, экономические и культурные связи между Узбекистаном и Францией значительно активизировались.
Встреча Саиды Мирзиёевой с представителями французского бизнеса показывает, что сотрудничество между двумя государствами углубляется вокруг конкретных отраслей и практических проектов.
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