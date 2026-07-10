Стали известны стартовые составы на матч Франции и Марокко

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Франция и Марокко выйдут на поле друг против друга. Встреча начнется сегодня в 01:00 на стадионе в Фоксборо. Команды объявили стартовые составы. Франция будет действовать по схеме 4-2-3-1, в центре нападения сыграет Килиан Мбаппе. Марокко также выбрало схему 4-2-3-1, ворота будет защищать Яссин Буну. Список запасных игроков и тренеров на скриншоте виден не полностью.

Стартовый состав Франции:

• М. Меньян

• Ж. Кунде

• Д. Упамекано

• В. Салиба

• Л. Динь

• М. Коне

• А. Рабьо

• У. Дембеле

• М. Олисе

• Д. Дуэ

• К. Мбаппе

Стартовый состав Марокко:

• Буну

• А. Салах-Эддин

• Н. Мазрауи

• Н. Агерд

• А. Хакими

• Н. Эль-Айнауи

• А. Ричардсон

• Б. Эль-Ханнус

• А. Унаи

• Б. Диас

• Ш. Тальби

Победитель матча получит путевку в полуфинал. Ожидается, что Франция построит свою игру в атаке через Мбаппе, Дембеле, Олисе и Дуэ. Марокко же может воспользоваться активностью Хакими и Салах-Эддина на флангах.