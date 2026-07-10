Стали известны стартовые составы на матч Франции и Марокко
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Франция и Марокко выйдут на поле друг против друга. Встреча начнется сегодня в 01:00 на стадионе в Фоксборо. Команды объявили стартовые составы. Франция будет действовать по схеме 4-2-3-1, в центре нападения сыграет Килиан Мбаппе. Марокко также выбрало схему 4-2-3-1, ворота будет защищать Яссин Буну. Список запасных игроков и тренеров на скриншоте виден не полностью.
Стартовый состав Франции:
• М. Меньян
• Ж. Кунде
• Д. Упамекано
• В. Салиба
• Л. Динь
• М. Коне
• А. Рабьо
• У. Дембеле
• М. Олисе
• Д. Дуэ
• К. Мбаппе
Стартовый состав Марокко:
• Буну
• А. Салах-Эддин
• Н. Мазрауи
• Н. Агерд
• А. Хакими
• Н. Эль-Айнауи
• А. Ричардсон
• Б. Эль-Ханнус
• А. Унаи
• Б. Диас
• Ш. Тальби
Победитель матча получит путевку в полуфинал. Ожидается, что Франция построит свою игру в атаке через Мбаппе, Дембеле, Олисе и Дуэ. Марокко же может воспользоваться активностью Хакими и Салах-Эддина на флангах.
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