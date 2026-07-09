Имя Мухаммад снова стало самым популярным в Англии

·352·Мир
Имя Мухаммад снова стало самым популярным в Англии

Среди мальчиков, родившихся в Англии и Уэльсе в 2025 году, Мухаммад вновь заняло первое место как самое популярное имя. Таким образом, это имя остается самым выбираемым именем для мальчиков в стране третий год подряд.

Согласно официальной статистике, за прошлый год почти 6 тысяч младенцев получили имя Мухаммад. Этот показатель почти на две тысячи больше, чем у имени Ноа занявшего второе место в рейтинге. Мухаммад и Ноа занимают верхние строчки списка самых популярных имен последние три года.

В рейтинге этого года Лео и Лука также показали высокие результаты, поднявшись на третье и четвертое места. Они обошли такие имена, как Артур, Оливер и Джордж, которые занимали высокие позиции в предыдущие годы.

Согласно анализу, другие варианты написания имени Мухаммад также сохраняют популярность. Мохаммед занял 20-е место в списке самых популярных имен, а Мохаммад занял 55-е место. Эти два варианта были дополнительно даны тысячам новорожденных.

Среди девочек Оливия вновь была признана самым популярным именем подряд. За ней следуют Лили, Амелия, Айла и Флоренс.

Специалисты отмечают, что имя Мухаммад не покидает десятку самых популярных в стране с 2016 года. Впервые войдя в сотню самых популярных имен в 1997 году, оно становится все более востребованным с каждым годом.

Национальная статистическая служба Великобритании связывает это с ростом численности мусульманского населения в стране. В настоящее время в Великобритании проживает около 4 миллионов мусульман что составляет около 6 процентов населения страны.

Отмечается, что для мусульманских семей имя Мухаммад важно не только как имя для ребенка, но и как символ сохранения религиозных и культурных ценностей. В то же время в стране растет интерес к именам, характерным для разных национальностей и культур.

АнглияУэльсВеликобритания
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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