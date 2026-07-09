Манчестер Юнайтед получил отказ: Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал Мадрид

·131·Спорт
Манчестер Юнайтед получил отказ: Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал Мадрид

Испанский клуб Реал Мадрид принял окончательное решение о продлении действующего соглашения с одним из своих ключевых полузащитников Орельеном Тчуамени. Эта новость стала неожиданным ударом для английского Манчестер Юнайтед, так как «красные дьяволы» долгое время планировали заполучить французского футболиста в свои ряды. Согласно информации, опубликованной изданием АС, мадридский клуб отклонил все предложения по игроку. Об этом сообщает Goal.com.

Переговоры между Орельеном Тчуамени и руководством Реал Мадрид завершились успешно, и стороны подписали новый пятилетний контракт, рассчитанный до 2031 года. Это соглашение является частью стратегии клуба по сохранению молодых звезд и формированию костяка команды на будущее. Сам футболист также заявил, что хочет продолжить карьеру именно в столице Испании и не намерен рассматривать предложения от других клубов.

Новая зарплата и стратегическое решение

В первоначальных сообщениях говорилось, что по новому контракту Тчуамени будет получать 13 миллионов евро в год. Однако последние данные показывают, что годовой доход французского опорного полузащитника составит около 9 миллионов евро. Утверждается, что футболист поставил спортивный рост и престиж клуба выше финансовых аспектов. Он считает Мадрид лучшим местом в мире для совершенствования своего мастерства и завоевания трофеев.

Руководство Манчестер Юнайтед определило Тчуамени в качестве главной цели для решения проблем в полузащите. Представители манчестерского клуба пытались связаться с агентами игрока, но руководство Реал Мадрид категорически отказалось вести переговоры о трансфере. Английский клуб был заранее предупрежден о том, что французский футболист не продается.

Главный тренер команды Жозе Моуринью с большим удовлетворением воспринял эту новость. Португальский специалист считает Тчуамени одним из лучших игроков мира на своей позиции. По мнению тренера, Орельен имеет решающее значение в управлении темпом и контролем игры команды. Высокое доверие, оказанное тренером, еще больше укрепило преданность футболиста клубу.

Тчуамени неоднократно подчеркивал, что полностью адаптировался не только на поле, но и к ценностям клуба и городской среде. Его связь с Мадридом стала не просто профессиональным контрактом, а эмоциональной привязанностью. Это обстоятельство обеспечило очень гладкое и беспроблемное проведение переговоров, несмотря на шум на трансферном рынке.

В заключение можно сказать, что Реал Мадрид продолжает сохранять свое «золотое поколение». Манчестер Юнайтед же теперь вынужден искать другие варианты для усиления полузащиты. Остание Тчуамени до 2031 года стало важным шагом, гарантирующим стабильность мадридского клуба на следующее десятилетие.

Реал МадридМанчестер ЮнайтедОрельен ТчуамениТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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