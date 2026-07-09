Президент России Владимир Путин решительно отвергает предложения о проведении мирных переговоров с Украиной и намерен в ближайшие месяцы добиться дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает влиятельное Reuters информационное агентство со ссылкой на три независимых источника, близких к Кремлю. Zamin.уз представляет подробности планов российского руководства на фронте и внутренней ситуации в кулуарах Кремля.

Критика тех, кто предлагал «прекращение огня»

По словам одного из собеседников агентства, Владимир Путин в настоящее время занимает «абсолютно бескомпромиссную позицию» по вопросу полного взятия под контроль оставшейся части Донецкой области.

Внутренние источники в Кремле раскрыли интересную деталь:

Недавно группа советников предложила президенту России временно остановить войну на линии фронта и ввести режим прекращения огня (кеасефире). Однако Путин резко раскритиковал план этой группы советников и отверг предложение.

Инсайдеры отмечают, что российский лидер твердо «верит», что его военные вскоре полностью захватят всю территорию Донбасса.

Удары по нефтезаводам еще больше разозлили Путина

Источники

Reuters поясняют, что усиление ударов дронов и ракет со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России не принесло ожидаемого результата. Напротив, эта ситуация лишь укрепила решимость Путина продолжать боевые действия до конца.

Источник, регулярно встречающийся с президентом России, утверждает, что в ближайшие месяцы «весьма высока вероятность» новой эскалации ситуации на фронте. Однако в каком именно виде будет эта эскалация и на каком направлении она произойдет, не уточняется.

Реакция Кремля: официальное заявление Пескова

Reuters обратилось в пресс-службу Кремля за официальным комментарием по поводу этой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом:

Заявление Дмитрия Пескова: «Россия всегда готова к мирному урегулированию конфликта. Однако наша страна обладает достаточным военным и экономическим потенциалом, чтобы действовать самостоятельно, ни от кого не завися, и продолжать специальную военную операцию до конца».

По мнению экспертов, эта информация, просочившаяся из Кремля, показывает, что в ближайшее время надеяться на мир на украинском фронте сложно, и стороны вступают в фазу новых, еще более ожесточенных столкновений.