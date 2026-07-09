Мирные предложения отвергнуты: Путин готовится к новому наступлению

·177·Мир
Мирные предложения отвергнуты: Путин готовится к новому наступлению

Президент России Владимир Путин решительно отвергает предложения о проведении мирных переговоров с Украиной и намерен в ближайшие месяцы добиться дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщает влиятельное Reuters информационное агентство со ссылкой на три независимых источника, близких к Кремлю. Zamin.уз представляет подробности планов российского руководства на фронте и внутренней ситуации в кулуарах Кремля.

Критика тех, кто предлагал «прекращение огня»

По словам одного из собеседников агентства, Владимир Путин в настоящее время занимает «абсолютно бескомпромиссную позицию» по вопросу полного взятия под контроль оставшейся части Донецкой области.

Внутренние источники в Кремле раскрыли интересную деталь:

  • Недавно группа советников предложила президенту России временно остановить войну на линии фронта и ввести режим прекращения огня (кеасефире). Однако Путин резко раскритиковал план этой группы советников и отверг предложение.

  • Инсайдеры отмечают, что российский лидер твердо «верит», что его военные вскоре полностью захватят всю территорию Донбасса.

  • Удары по нефтезаводам еще больше разозлили Путина

Источники

Reuters поясняют, что усиление ударов дронов и ракет со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России не принесло ожидаемого результата. Напротив, эта ситуация лишь укрепила решимость Путина продолжать боевые действия до конца.

Источник, регулярно встречающийся с президентом России, утверждает, что в ближайшие месяцы «весьма высока вероятность» новой эскалации ситуации на фронте. Однако в каком именно виде будет эта эскалация и на каком направлении она произойдет, не уточняется.

Реакция Кремля: официальное заявление Пескова

Reuters обратилось в пресс-службу Кремля за официальным комментарием по поводу этой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом:

Заявление Дмитрия Пескова: «Россия всегда готова к мирному урегулированию конфликта. Однако наша страна обладает достаточным военным и экономическим потенциалом, чтобы действовать самостоятельно, ни от кого не завися, и продолжать специальную военную операцию до конца».

По мнению экспертов, эта информация, просочившаяся из Кремля, показывает, что в ближайшее время надеяться на мир на украинском фронте сложно, и стороны вступают в фазу новых, еще более ожесточенных столкновений.

Владимир ПутинРоссияУкраинаReutersДонецк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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