В Италии студенты удивили всех, запустив огромный бумажный самолет!

В Италии студенты установили рекорд необычным проектом. Они создали самый большой в мире бумажный самолет и смогли поднять его в воздух.

Самолет получил название Icarus. Это имя связано с образом Икара из древнегреческой мифологии.

Размах крыльев гигантского бумажного самолета достиг почти 20 метров. Поскольку его вес составил 28,5 килограмма, при создании, в отличие от обычных бумажных самолетиков, был использован внутренний каркас.

При этом Icarus основан на том же принципе полета, что и обычные бумажные самолетики. Инженерное решение помогло ему стабильно двигаться в воздухе.

Полет состоялся в городе Болонья на технологическом фестивале «We Make Future». В ходе испытаний самолет пролетел расстояние в 59 метров.

Результат был зафиксирован как официальный рекорд, и Icarus вошел в Книгу рекордов Гиннесса.