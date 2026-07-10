Удивительный процесс, поразивший ученых: червь, способный восстанавливаться даже после разделения на части

Если человек потеряет палец, он не вырастет снова. Однако плоский червь под названием планария обладает такой способностью. Он может восстанавливать утраченные части своего тела.

Планария — крошечное существо, едва заметное невооруженным глазом. Несмотря на это, она привлекает внимание ученых одним из самых интересных процессов в биологии — способностью к регенерации.

Если планарию разделить на две части, каждая из них может превратиться в отдельного полноценного червя. Головная часть отращивает новый хвост, а хвостовая — новую голову. В некоторых экспериментах планарию делили на 279 частей, и из каждой из них развивались новые черви.

Этот процесс связан со специальными клетками в ее организме. Они называются «необластами». Необласты — это стволовые клетки, способные превращаться в различные ткани организма.

При повреждении тела эти клетки активируются. Они размножаются и заново формируют утраченную часть тела. Именно поэтому планария может восстанавливать голову, хвост или другие части.

Изучая эту особенность, ученые пытаются глубже понять процессы восстановления тканей человека, лечения поврежденных органов и проблем, связанных с нервной системой.

В природе процесс регенерации формировался миллионы лет. Планария же рассматривается как важная живая модель для изучения этого процесса.