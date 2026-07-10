Новый тренд среди разведенных: «кольцо развода»

·0·Мир
Новый тренд среди разведенных: «кольцо развода»

В последнее время в некоторых странах мира набирает популярность новый тренд, получивший название «кольцо развода» (divorce ring). Теперь многие женщины после развода предпочитают не продавать или убирать подальше обручальное кольцо, а переделывать его в новое украшение.

Суть этой идеи заключается в том, что драгоценный камень или металл из обручального кольца сохраняются и используются для создания изделия с новым дизайном. В результате оно становится символом не прошлого, а нового этапа, новых возможностей и личной свободы.

Например, блогер из Флориды Деб Марино сохранила бриллиант из своего обручального кольца и добавила к нему сапфир как символ своей дочери. На создание нового кольца она потратила около 3 тысяч долларов.

Специалисты отмечают, что при продаже на вторичном рынке обручальные кольца обычно оцениваются лишь в 30 процентов от их первоначальной стоимости. Именно поэтому многие предпочитают не продавать их за бесценок, а переделывать, придавая им новый смысл.

Сегодня в США и Великобритании многие женщины после развода заказывают за свой счет новые кольца, украшенные платиной или бриллиантами. Они привыкли носить это украшение как символ новой жизни, финансовой независимости и смелого шага вперед.

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Charos
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