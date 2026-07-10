Совет Килиана Мбаппе и победа Франции: Дембеле раскрыл секрет успеха

·41·Спорт
Совет Килиана Мбаппе и победа Франции: Дембеле раскрыл секрет успеха

Сборная Франции обеспечила себе путевку в полуфинал после победы над Марокко в четвертьфинале Чемпионата мира. Решающий гол в этой встрече стал результатом не только мастерства, но и правильной стратегической коммуникации на поле. В послематчевом интервью Усман Дембеле рассказал, как указание капитана команды Килиана Мбаппе изменило ход игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В самые важные моменты матча Килиан Мбаппе продемонстрировал свои лидерские качества. По сообщению издания Максифут, за несколько минут до второго гола Мбаппе дал указание Дембеле сместиться ближе к центру и быть готовым к контратаке. Именно эта установка обеспечила французам неожиданное преимущество в линии атаки.

Стратегическое взаимодействие на поле

В интервью телеканалу М6 Дембеле описал ситуацию так: «Килиан сказал мне оставаться в центре за две-три минуты до гола. Мы планировали перейти в контратаку, как только появится возможность. Все произошло так, как он и сказал. Мбаппе совершил отличный маневр, чтобы создать свободное пространство, а я, увидев открытую зону, сосредоточился на точном ударе».

Эта победа позволила подопечным Дидье Дешама в третий раз подряд выйти в полуфинал Чемпионата мира. Говоря о психологическом состоянии и влиянии капитана на игру, Усман Дембеле назвал Мбаппе «бесстрашным лидером». Несмотря на то, что нападающий не смог реализовать пенальти по ходу игры, его общее влияние на поле и тактические указания остаются для команды бесценными.

«Он невероятный футболист и наш настоящий капитан. У него менталитет победителя, и мы ждем от Килиана Мбаппе еще больше голов в предстоящих матчах», — добавил Дембеле. Футболист также затронул тему своей растущей роли и ответственности в национальной сборной.

Цель — чемпионский титул

Игроки сборной Франции сейчас сосредоточены на том, чтобы завоевать путевку в финал. Выход в полуфинал в третий раз подряд является одним из уникальных рекордов в истории французского футбола. По словам Дембеле, атмосфера внутри команды отличная, и футболисты стремятся к своей главной цели — чемпионству.

Матч против Марокко показал, что Франция выделяется среди других команд не только индивидуальным мастерством, но и командной дисциплиной, а также тактической гибкостью. Теперь «трехцветные» начали подготовку к полуфинальному поединку. Болельщики и эксперты ждут ярких действий от связки Мбаппе и Дембеле в следующих играх.

ФранцияКилиан МбаппеУсман ДембелеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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