В Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи ота

·41·Узбекистан
В Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи ота

В Наманганском районе, в селе Муллакудунг, скончался один из старейших жителей, 108-летний Иброхим ходжи ота.

На протяжении всей своей жизни покойный пользовался большим уважением среди жителей махалли. Близкие и односельчане вспоминают его как мудрого человека с большим жизненным опытом, чьи добрые слова и искреннее отношение к людям всегда находили отклик в сердцах окружающих.

Кончина Иброхима ходжи ота стала тяжелой утратой для его семьи, детей, внуков и всех, кто его знал.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Да смилостивится над ним Всевышний и дарует ему место в раю.

Иброҳим Ҳожи ОтаНаманганМуллакудунг
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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