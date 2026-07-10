Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

·36·Узбекистан
Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Завершился официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. В столичном аэропорту главу нашего государства проводил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переговоры, прошедшие в Минске, были оценены как важное политическое событие для отношений двух стран. Подписание по итогам визита декларации о стратегическом партнерстве ознаменовало начало нового этапа сотрудничества.

Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

В Минске прошли важные переговоры

В ходе визита Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком кругу.

Также состоялись встречи в расширенном составе с участием официальных делегаций. На них обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, расширения направлений сотрудничества и реализации новых проектов.

Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Акцент на политическом диалоге и межпарламентских связях

Главы государств подчеркнули важность дальнейшей активизации политического диалога.

Вместе с тем, особое внимание было уделено вопросу укрепления межпарламентского сотрудничества. Стороны подтвердили твердое стремление к долгосрочному развитию многопланового партнерства.

Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Подписана декларация о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров Президенты Узбекистана и Беларуси подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.

Ожидается, что этот документ выведет сотрудничество между двумя странами на новый уровень. В присутствии Президентов также состоялась церемония обмена двусторонними документами.

Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Визит оценен как историческое событие

В заявлениях для представителей средств массовой информации было подчеркнуто, что данный официальный визит является историческим событием в развитии узбекско-белорусских отношений.

Отмечается, что визит имеет важное значение как начало нового этапа в укреплении сотрудничества между странами.

Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Президент отбыл в Ташкент

После завершения мероприятий официального визита Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Ташкент.

После переговоров в Минске основное внимание теперь будет сосредоточено на практической реализации подписанных документов и согласованных инициатив.

Шавкат МирзиёевАлександр ЛукашенкоЎзбекистонБеларусьМинск
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сардор Умурзаков назначен на новую должностьСардор Умурзаков назначен на новую должностьСегодня, 13:15Второй сезон «Инициативного бюджета» стартует 15 июляВторой сезон «Инициативного бюджета» стартует 15 июляСегодня, 13:12В Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи отаВ Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи отаСегодня, 12:56В каких районах Ташкента предпочитают жить обеспеченные семьи? Топ-5 районовВ каких районах Ташкента предпочитают жить обеспеченные семьи? Топ-5 районовСегодня, 12:44В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до 46 градусовВ Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до 46 градусовСегодня, 12:31Компании, отправляющие граждан на работу за рубеж, теперь будут контролироваться по-новомуКомпании, отправляющие граждан на работу за рубеж, теперь будут контролироваться по-новомуСегодня, 12:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова