Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях
Завершился официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. В столичном аэропорту главу нашего государства проводил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Переговоры, прошедшие в Минске, были оценены как важное политическое событие для отношений двух стран. Подписание по итогам визита декларации о стратегическом партнерстве ознаменовало начало нового этапа сотрудничества.
В Минске прошли важные переговоры
В ходе визита Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком кругу.
Также состоялись встречи в расширенном составе с участием официальных делегаций. На них обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, расширения направлений сотрудничества и реализации новых проектов.
Акцент на политическом диалоге и межпарламентских связях
Главы государств подчеркнули важность дальнейшей активизации политического диалога.
Вместе с тем, особое внимание было уделено вопросу укрепления межпарламентского сотрудничества. Стороны подтвердили твердое стремление к долгосрочному развитию многопланового партнерства.
Подписана декларация о стратегическом партнерстве
По итогам переговоров Президенты Узбекистана и Беларуси подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Ожидается, что этот документ выведет сотрудничество между двумя странами на новый уровень. В присутствии Президентов также состоялась церемония обмена двусторонними документами.
Визит оценен как историческое событие
В заявлениях для представителей средств массовой информации было подчеркнуто, что данный официальный визит является историческим событием в развитии узбекско-белорусских отношений.
Отмечается, что визит имеет важное значение как начало нового этапа в укреплении сотрудничества между странами.
Президент отбыл в Ташкент
После завершения мероприятий официального визита Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Ташкент.
После переговоров в Минске основное внимание теперь будет сосредоточено на практической реализации подписанных документов и согласованных инициатив.
…