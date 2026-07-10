Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношениях

Завершился официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. В столичном аэропорту главу нашего государства проводил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переговоры, прошедшие в Минске, были оценены как важное политическое событие для отношений двух стран. Подписание по итогам визита декларации о стратегическом партнерстве ознаменовало начало нового этапа сотрудничества.

В Минске прошли важные переговоры

В ходе визита Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком кругу.

Также состоялись встречи в расширенном составе с участием официальных делегаций. На них обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, расширения направлений сотрудничества и реализации новых проектов.

Акцент на политическом диалоге и межпарламентских связях

Главы государств подчеркнули важность дальнейшей активизации политического диалога.

Вместе с тем, особое внимание было уделено вопросу укрепления межпарламентского сотрудничества. Стороны подтвердили твердое стремление к долгосрочному развитию многопланового партнерства.

Подписана декларация о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров Президенты Узбекистана и Беларуси подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.

Ожидается, что этот документ выведет сотрудничество между двумя странами на новый уровень. В присутствии Президентов также состоялась церемония обмена двусторонними документами.

Визит оценен как историческое событие

В заявлениях для представителей средств массовой информации было подчеркнуто, что данный официальный визит является историческим событием в развитии узбекско-белорусских отношений.

Отмечается, что визит имеет важное значение как начало нового этапа в укреплении сотрудничества между странами.

Президент отбыл в Ташкент

После завершения мероприятий официального визита Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Ташкент.

После переговоров в Минске основное внимание теперь будет сосредоточено на практической реализации подписанных документов и согласованных инициатив.