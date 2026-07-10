Второй сезон «Инициативного бюджета» стартует 15 июля

В Узбекистане с 15 июля начнется второй сезон процесса «Инициативный бюджет» 2026 года. На этом этапе граждане могут предлагать проекты по улучшению инфраструктуры, дорог и социальных объектов в своих районах.

Проекты принимаются через портал openbudget.uz. Инициативы, ставшие победителями в традиционном этапе, будут объявлены 1 сентября, в день 35-летия независимости Республики Узбекистан.

Второй сезон пройдет в следующем порядке:

• Прием проектов: с 15 июля по 3 августа

• Отбор заявок: с 4 августа по 18 августа

• Этап продвижения: с 19 августа по 21 августа

• Голосование: с 22 августа по 31 августа

• Объявление дополнительных победителей: с 1 сентября по 10 сентября

Граждане могут вносить предложения по проблемам, которые считают важными для своей махалли или региона. По результатам голосования будут профинансированы проекты, получившие наибольшую поддержку.