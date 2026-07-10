Китайский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам за 30 секунд!

·0·Мир
Китайский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам за 30 секунд!

На соревнованиях, прошедших в японском городе Кавасаки, китайский спортсмен установил новый мировой рекорд по количеству прыжков за 30 секунд.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлен момент установления рекордного результата. Спортсмен совершил 121 прыжок за 30 секунд, чем привлек внимание участников соревнований и зрителей.

Ролик быстро стал вирусным в интернете. Пользователи в комментариях высоко оценивают подготовку, скорость и точность движений спортсмена.

Подобный результат требует высокого уровня физической подготовки и баланса за короткий промежуток времени. Именно поэтому выступление китайского спортсмена активно обсуждается среди спортивных фанатов.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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