Китайский спортсмен установил новый мировой рекорд по прыжкам за 30 секунд!
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На соревнованиях, прошедших в японском городе Кавасаки, китайский спортсмен установил новый мировой рекорд по количеству прыжков за 30 секунд.
На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлен момент установления рекордного результата. Спортсмен совершил 121 прыжок за 30 секунд, чем привлек внимание участников соревнований и зрителей.
Ролик быстро стал вирусным в интернете. Пользователи в комментариях высоко оценивают подготовку, скорость и точность движений спортсмена.
Подобный результат требует высокого уровня физической подготовки и баланса за короткий промежуток времени. Именно поэтому выступление китайского спортсмена активно обсуждается среди спортивных фанатов.
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