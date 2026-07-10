В каких районах Ташкента предпочитают жить обеспеченные семьи? Топ-5 районов

Информация о том, в каких районах Ташкента чаще всего приобретают жилье семьи с высоким уровнем дохода, вызвала интерес в сети. В список вошли преимущественно районы, расположенные близко к центру, с развитой инфраструктурой и высокой стоимостью недвижимости.

На четвертом месте расположился Яккасарайский район. Эта территория отличается безопасностью и удобным расположением. Сообщается, что цены на жилье здесь варьируются от 2 тысяч до 3,5 тысяч долларов за 1 квадратный метр.

На третьем месте находится Шайхантахурский район. В окрестностях Tashkent City цены могут достигать 4,5 тысяч долларов. Мирабадский район, занявший второе место, считается одним из самых центральных и дорогих мест столицы.

Первое место в списке отведено Мирзо-Улугбекскому району. По некоторым данным, здесь есть участки стоимостью в несколько миллионов долларов. Однако цены варьируются в зависимости от расположения, площади и состояния дома.