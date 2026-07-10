Быстрее человека: от этого паука невозможно убежать

·42·Мир
Быстрее человека: от этого паука невозможно убежать

Многие люди испытывают страх при виде пауков. Теперь же новые данные, полученные учеными, могут показаться арахнофобам еще более тревожными. Оказывается, самый быстрый паук в мире в некоторых случаях способен передвигаться быстрее среднего человека.

Исследователи изучили в лабораторных условиях 258 видов пауков, обитающих в разных странах, и сравнили их скорость передвижения. Результаты анализа показали, что самый высокий показатель принадлежит пауку-охотнику, обитающему в австралийском штате Квинсленд.

Специалисты отмечают, что этот вид способен развивать скорость до 3,6 метра в секунду. Это эквивалентно почти 13 километрам в час, что выше обычного темпа бега большинства людей.

Ранее самым быстрым видом считался марокканский паук-флик-флак. Однако ученые не сочли этот результат полностью объективным, поскольку способ его передвижения основан не на обычном беге, а на акробатических кувырках. Поэтому в новом исследовании все виды оценивались в одинаковых условиях.

Исследования привели еще к одному интересному выводу. По мнению ученых, скорость пауков в основном зависит от длины их ног. Однако, если размер тела становится слишком большим, а брюшко тяжелеет, это негативно сказывается на скорости их передвижения.

Специалисты подчеркивают, что эти результаты важны не только для лучшего понимания эволюции и механики движения пауков, но и могут иметь значение для создания в будущем высокоскоростных робототехнических систем.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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