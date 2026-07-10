«Переезжайте с семьей»: Лукашенко пригласил узбекистанцев жить и работать в Беларуси

·96·Мир
«Переезжайте с семьей»: Лукашенко пригласил узбекистанцев жить и работать в Беларуси

В ходе переговоров на высшем уровне в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан Узбекистана, особенно семейных, переезжать в Беларусь для жизни и работы. Учитывая высокую потребность страны в рабочей силе, переселенцам обещают создать все необходимые социальные условия. Zamin.уз представляет подробности этого заявления.

«Мы хотим, чтобы узбеки жили здесь»

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь сегодня остро нуждается в трудолюбивых и квалифицированных кадрах. В связи с этим он призвал узбекистанцев не просто приезжать на временные заработки, а переезжать вместе с семьями и обустраивать постоянную жизнь в стране. Приезжим гарантируются возможности доступа к жилью, образованию и медицинским услугам.

Из заявления Александра Лукашенко: «Мы хотим, чтобы узбеки приезжали в Беларусь с семьями и жили здесь. При необходимости им будет оказана поддержка в сферах здравоохранения и образования. Здесь есть все возможности для труда и развития».

Вопрос воды и земли: как сочетаются интересы двух стран?

В своей речи белорусский лидер также сравнил природные возможности двух стран и остановился на неожиданных аспектах:

  • Ситуация в Узбекистане: В настоящее время вопрос водных ресурсов и земли становится для Узбекистана крайне актуальным.

  • Возможности Беларуси: В Беларуси возможности в этом плане (водные и земельные ресурсы) значительно шире, что может послужить гармонизации интересов двух стран.

  • Фактор доверия: Историческое уважение и доверие между двумя народами могут стать прочным фундаментом для вывода трудовой миграции и экономического сотрудничества на новый уровень.

Предложение в рамках официального визита

Данные заявления прозвучали в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь, состоявшегося 8–9 июля. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства, охватывающую не только миграционную и социальную сферы, но и многие другие перспективные направления, а также обменялись рядом важных двусторонних документов.

Александр ЛукашенкоБеларусьЎзбекистонМинскZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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