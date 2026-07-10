Почему дайвер делает укол морской звезде?

·36·Мир
Почему дайвер делает укол морской звезде?

Многие, увидев видео, на которых дайвер делает укол морской звезде на дне моря, думают, что он ее лечит. На самом деле ситуация совершенно иная.

Обычные морские звезды играют важную роль в морской экосистеме. Они питаются моллюсками, морскими ежами и некоторыми мелкими морскими обитателями, поддерживая их численность в природном равновесии. Интересно, что у морских звезд нет ни мозга, ни крови. В их теле циркулирует морская вода, а движения и другие жизненные процессы контролируются нервными узлами.

Специалисты обращают внимание еще на один важный аспект: если вы встретите морскую звезду, трогать ее руками не рекомендуется. При извлечении из воды она лишается возможности дышать и может за короткое время погибнуть.

Однако животное на видео — не обычная морская звезда. Это хищный вид с ядовитыми шипами, называемый «Терновый венец» (Кровн-оф-торнс старфиш). Эта морская звезда питается коралловыми рифами. Если ее численность резко возрастает, она может за короткое время нанести серьезный ущерб обширным коралловым рифам.

Поэтому дайверы используют специальный метод для контроля их популяции. Они вводят именно этому виду морских звезд раствор уксуса.

Insonlar kaftida va suv tubida turli dengiz yulduzlarini ushlab turishibdi.

Причина проста: уксус быстро уничтожает морскую звезду «Терновый венец», но практически не вредит окружающим коралловым рифам и другим морским обитателям. Кроме того, этот метод считается дешевым, относительно экологически безопасным и эффективным на практике.

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Charos
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