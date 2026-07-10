Сардор Умурзаков назначен на новую должность

Сардор Уктамович Умурзаков назначен на должность директора Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан.

В связи с этим он освобожден от должности советника Президента Республики Узбекистан по вопросам стратегического развития.

Также сообщается, что должность советника Президента по вопросам стратегического развития была упразднена.

Теперь Сардор Умурзаков будет руководить деятельностью Агентства стратегических реформ.