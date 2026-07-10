Роботы могут стать первыми «жителями» Марса

·65·Мир
Роботы могут стать первыми «жителями» Марса

Илон Маск ускоряет реализацию своих грандиозных планов по подготовке человечества к жизни на других планетах. По словам миллиардера, до конца 2026 года будут осуществлены первые грузовые ракетные запуски, которые доставят на Луну и Марс оборудование и материалы, необходимые для создания будущих колоний. Самое интересное заключается в том, что первыми на новые планеты ступят не люди, а гуманоидные роботы Tesla Optimus.

Согласно последнему плану Маска, компания SpaceX сосредоточила основные усилия на создании постоянного города на Луне. Он считает, что, поскольку Луна находится гораздо ближе к Земле, чем Марс, здесь будет проще протестировать необходимые для человечества технологии и инфраструктуру. Маск планирует создать постоянную базу на Луне в течение следующих десяти лет, одновременно с этим регулярно отправляя строительные материалы и оборудование на Марс в течение семи лет.

На этой неделе SpaceX представила еще один важный проект Федеральной комиссии по связи США (ФКК). Компания планирует вывести в космос огромную сеть, состоящую из 100 тысяч спутников. Сообщается, что эта система послужит для усиления связи между Землей и космосом, а также обеспечит высокую вычислительную мощность для миллиардов устройств с искусственным интеллектом и роботов, которые в будущем будут работать на Луне и Марсе.

Qo‘l silkitib turgan Tesla Optimus humanoid roboti.

Член команды основателей SpaceX Джим Кантрелл отметил, что в будущем каждый робот не будет оснащен отдельным мощным компьютером. Основные вычислительные процессы будут осуществляться именно через спутниковую сеть. По его словам, прежде чем люди прибудут туда жить, всю инфраструктуру построят и подготовят роботы.

Эти планы уже перешли в стадию реализации. Недавно SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередные 29 спутников Starlink. Однако для доставки на Марс тяжелой строительной техники и крупных грузов планируется разработка новой, еще более мощной транспортной ракетной системы, чем Starship.

Специалисты считают, что одной из самых больших проблем перед переселением людей на другую планету является доставка миллионов тонн груза в космос. Как подчеркнул один из бывших главных технологов NASA Лес Джонсон, создание дешевой и надежной многоразовой транспортной системы является одним из главных условий этого плана.

Согласно стратегии Маска, до людей на Марс будут отправлены роботы Tesla Optimus. Они будут заниматься разгрузкой, установкой солнечных панелей, сборкой жилых модулей, добычей воды, производством кислорода и другими инженерными работами. Эксперты отмечают, что обеспечивать роботов гораздо проще, чем людей. Им не нужны еда или воздух, достаточно электроэнергии и технического обслуживания.

Mars yuzasida ikki raketa orasida yurib ketayotgan oq-qora gumanoid robot.

Ученые подчеркивают, что для жизни на Марсе необходимо подготовить электроэнергию, воду, кислород, топливо и среду обитания. В качестве источника энергии можно использовать ядерные реакторы или солнечные панели. Поскольку вода может находиться под поверхностью Марса в виде льда, роботам придется ее добывать. Также планируется использование технологий производства ракетного топлива из атмосферы Марса и получения кислорода путем электролиза.

Главная цель Маска — создание в период между 2045 и 2055 годами первых независимых городов на Марсе, способных существовать без внешней помощи. По мнению ученых, для первых колонистов жизнь на Марсе будет одновременно захватывающей, скучной и опасной. Ведь они будут вынуждены жить в основном в закрытых сооружениях, а внешняя среда останется крайне опасной для человеческой жизни. Несмотря на это, SpaceX и Илон Маск твердо намерены реализовать один из самых грандиозных космических проектов в истории человечества.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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