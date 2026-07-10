Поражение Марокко привело к беспорядкам в Лондоне и Париже

После того как сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира, в ряде крупных городов Европы произошли беспорядки.

В частности, на улицах Лондона и Парижа отдельные группы марокканских болельщиков перекрывали дороги, использовали пиротехнику, а также бросали стеклянные бутылки и различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Для взятия ситуации под контроль полиция мобилизовала дополнительные силы.

В результате столкновений один полицейский получил травму головы и был госпитализирован. Также сообщается о задержании как минимум четырех участников беспорядков.

Аналогичные инциденты были зафиксированы в Амстердаме, Гааге, Брюсселе и Роттердаме. В Париже для обеспечения безопасности было задействовано 20 тысяч полицейских.

В то же время сообщается, что болельщики сборной Франции празднуют победу своей команды на знаменитом проспекте Елисейские поля в Париже.