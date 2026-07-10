Юрген Клопп приведет в сборную Германии своих верных помощников из Ливерпуля

В сборной Германии начинается новая эра. Легендарный тренер Юрген Клопп готовится возглавить «Бундестим» и планирует привлечь в свой штаб хорошо знакомых ему специалистов. Как сообщает издание Kicker, Клопп намерен пригласить в национальную команду Петера Кравица и Пепейна Лейндерса, которые сопровождали его на протяжении успешных лет в «Ливерпуле». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В рамках этих изменений ожидается серьезное обновление текущего тренерского штаба. Такие специалисты, как Беньямин Хюбнер, Беньямин Глюк, Альфред Схрёдер и Брам Гирс, покинут свои посты. Ожидается, что свой пост сохранит только тренер вратарей Андреас Кроненберг. Также может вырасти влияние в сборной Ханнеса Вольфа, бывшего коллеги Клоппа по дортмундской «Боруссии».

Решающая стадия переговоров

В данный момент между Немецким футбольным союзом (ДФБ) и компанией Red Булл идут финальные переговоры по поводу перехода тренера. По информации Goal.com, президент ДФБ Бернд Нойендорф и вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке встретятся с Юргеном Клоппом в Нью-Йорке в эти выходные, чтобы обсудить условия контракта.

Интересно, что ДФБ может не платить компенсацию группе Red Булл за Клоппа. Стороны работают над уникальным соглашением, согласно которому Клопп, помимо руководства сборной Германии, может продолжить деятельность в качестве амбассадора бренда Red Булл. Это значительно снизит финансовую нагрузку на федерацию.

Хотя действующий контракт между Юргеном Клоппом и Red Булл рассчитан до 2029 года, сообщается, что в нем есть специальный пункт, позволяющий тренеру уйти в случае предложения от национальной сборной. Глава Red Булл Оливер Минцлафф также в ближайшее время отправится в Нью-Йорк, чтобы урегулировать технические детали этого перехода.

План до чемпионата мира 2030 года

Если встречи в Нью-Йорке завершатся успешно, с Клоппом будет подписан долгосрочный контракт до окончания чемпионата мира 2030 года. Руководство ДФБ после ухода Юлиана Нагельсмана стремится построить в сборной стабильный и победный проект именно вокруг Клоппа.

Для немецкого футбола это назначение имеет огромное значение. После неудач на последних крупных турнирах болельщики и эксперты верят, что приход Клоппа восстановит авторитет сборной на международной арене. Опыт тренера, побеждавшего с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и Английской Премьер-лиге, рассматривается как ключевой фактор для вывода немецкого футбола из кризиса.