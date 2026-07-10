Юрген Клопп приведет в сборную Германии своих верных помощников из Ливерпуля

·2·Спорт
Юрген Клопп приведет в сборную Германии своих верных помощников из Ливерпуля

В сборной Германии начинается новая эра. Легендарный тренер Юрген Клопп готовится возглавить «Бундестим» и планирует привлечь в свой штаб хорошо знакомых ему специалистов. Как сообщает издание Kicker, Клопп намерен пригласить в национальную команду Петера Кравица и Пепейна Лейндерса, которые сопровождали его на протяжении успешных лет в «Ливерпуле». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В рамках этих изменений ожидается серьезное обновление текущего тренерского штаба. Такие специалисты, как Беньямин Хюбнер, Беньямин Глюк, Альфред Схрёдер и Брам Гирс, покинут свои посты. Ожидается, что свой пост сохранит только тренер вратарей Андреас Кроненберг. Также может вырасти влияние в сборной Ханнеса Вольфа, бывшего коллеги Клоппа по дортмундской «Боруссии».

Решающая стадия переговоров

В данный момент между Немецким футбольным союзом (ДФБ) и компанией Red Булл идут финальные переговоры по поводу перехода тренера. По информации Goal.com, президент ДФБ Бернд Нойендорф и вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке встретятся с Юргеном Клоппом в Нью-Йорке в эти выходные, чтобы обсудить условия контракта.

Интересно, что ДФБ может не платить компенсацию группе Red Булл за Клоппа. Стороны работают над уникальным соглашением, согласно которому Клопп, помимо руководства сборной Германии, может продолжить деятельность в качестве амбассадора бренда Red Булл. Это значительно снизит финансовую нагрузку на федерацию.

Хотя действующий контракт между Юргеном Клоппом и Red Булл рассчитан до 2029 года, сообщается, что в нем есть специальный пункт, позволяющий тренеру уйти в случае предложения от национальной сборной. Глава Red Булл Оливер Минцлафф также в ближайшее время отправится в Нью-Йорк, чтобы урегулировать технические детали этого перехода.

План до чемпионата мира 2030 года

Если встречи в Нью-Йорке завершатся успешно, с Клоппом будет подписан долгосрочный контракт до окончания чемпионата мира 2030 года. Руководство ДФБ после ухода Юлиана Нагельсмана стремится построить в сборной стабильный и победный проект именно вокруг Клоппа.

Для немецкого футбола это назначение имеет огромное значение. После неудач на последних крупных турнирах болельщики и эксперты верят, что приход Клоппа восстановит авторитет сборной на международной арене. Опыт тренера, побеждавшего с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и Английской Премьер-лиге, рассматривается как ключевой фактор для вывода немецкого футбола из кризиса.

Журген КлоппГерманияЛиверпульRed BullФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Романо поставил точку в слухах о «Манчестер Сити» и ЭнцоРомано поставил точку в слухах о «Манчестер Сити» и ЭнцоСегодня, 14:16Моуринью изменил планы в «Реале»: принято решение по ТчуамениМоуринью изменил планы в «Реале»: принято решение по ТчуамениСегодня, 14:10Астон Вилла требует 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса: перейдет ли Фоден в команду?Астон Вилла требует 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса: перейдет ли Фоден в команду?Сегодня, 13:51Как остановить Эрлинга Холанда? Главная формула для сборной АнглииКак остановить Эрлинга Холанда? Главная формула для сборной АнглииСегодня, 13:14Совет Килиана Мбаппе и победа Франции: Дембеле раскрыл секрет успехаСовет Килиана Мбаппе и победа Франции: Дембеле раскрыл секрет успехаСегодня, 12:37Юрген Клопп раскрыл детали секретных переговоров по трансферу Килиана МбаппеЮрген Клопп раскрыл детали секретных переговоров по трансферу Килиана МбаппеСегодня, 12:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану