Установил рекорд, поднявшись по лестнице на голове

Среди необычных рекордов, устанавливаемых в мире, этот результат заслуживает особого внимания. Китайский акробат Ли Синбо попал в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись по лестнице, не используя руки и ноги, а полагаясь только на свою голову.

Об этом сообщает издание Дзен.

В процессе фиксации рекорда соблюдались строгие правила. Участнику было запрещено касаться лестницы руками или ногами, опираться на какие-либо предметы, а также задерживаться на ступенях более чем на 5 секунд.

Тем не менее, Ли Синбо успешно выполнил все условия и смог преодолеть 40 ступеней, используя только голову. Таким образом, он обновил предыдущий рекорд.

Интересно, что предыдущий рекорд составлял 36 ступеней, и его также установил китайский спортсмен. Результат Ли Синбо вошел в историю Гиннесса как новый мировой рекорд в этом необычном направлении.