Моуринью изменил планы в «Реале»: принято решение по Тчуамени

·39·Спорт
Моуринью изменил планы в «Реале»: принято решение по Тчуамени

Ожидается, что полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени останется в команде и в следующем сезоне.

По данным ТЭАМталк, новый главный тренер Жозе Моуринью планирует предоставить французскому футболисту постоянное место в основном составе.

Тчуамени мог быть продан

Согласно источнику, ранее «Реал» рассматривал вариант продажи Тчуамени.

Этой ситуацией намеревались воспользоваться «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Английские клубы внимательно следили за положением игрока в течение летнего трансферного окна.

План Моуринью изменил ситуацию

Сообщается, что Жозе Моуринью уже сформировал свое видение линии полузащиты в качестве главного тренера «Реала».

Португальский специалист видит в Тчуамени важного игрока основного состава в предстоящем сезоне. По этой причине его уход из команды на данный момент практически исключен.

«Реал» отказался от других трансферных планов

По имеющимся данным, мадридцы отказались от планов по приобретению таких полузащитников, как Энцо Фернандес и Родри.

После этого Моуринью сосредоточил основное внимание на усилении линии обороны. Это решение еще больше повысило вероятность того, что Тчуамени останется в «Реале».

Сам футболист также не просил о трансфере

Отмечается, что со стороны Тчуамени не поступало запроса на трансфер.

Французский полузащитник намерен остаться в «Реале» и закрепиться в основном составе.

Двери для английских клубов закрываются

Хотя «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» следили за ситуацией вокруг Тчуамени, позиция «Реала», по всей видимости, изменилась.

Теперь главная интрига заключается в том, какую роль Моуринью отведет Тчуамени в новом сезоне и сможет ли французский футболист окончательно закрепиться в Мадриде?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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