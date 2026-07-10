Романо поставил точку в слухах о «Манчестер Сити» и Энцо

·55·Спорт
Романо поставил точку в слухах о «Манчестер Сити» и Энцо

Фабрицио Романо прокомментировал трансферные слухи вокруг «Манчестер Сити» и полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Известный инсайдер подчеркнул, что на данный момент «Сити» не ведет никаких переговоров по аргентинскому футболисту.

«Манчестер Сити» не ведет переговоров

Романо опроверг сообщения о том, что руководство «Манчестер Сити» выходило на связь с Энцо Фернандесом.

По его словам, даже после того, как потенциальная сделка с «Реалом» не состоялась, «горожане» не начинали переговоров по аргентинскому полузащитнику.

Будущее будет обсуждаться после чемпионата мира

Инсайдер отметил, что будущее Фернандеса будет обсуждаться после завершения чемпионата мира.

Это означает, что основные решения вокруг игрока пока отложены. Как «Челси», так и сам футболист могут прояснить ситуацию после турнира.

Энцо перешел в «Челси» за крупную сумму

25-летний Энцо Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в 2023 году за 121 миллион евро.

Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до 2032 года. Это делает любые трансферные переговоры сложным и дорогостоящим процессом.

Показатели в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Фернандес провел 54 матча за «Челси» во всех турнирах.

В этих играх аргентинский полузащитник забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Интрига на трансферном рынке сохраняется

На данный момент вариант с «Манчестер Сити» был отвергнут Романо. Однако окончательное решение по будущему Энцо Фернандеса еще не принято.

После чемпионата мира ситуация вокруг аргентинского футболиста может снова обостриться — особенно если крупные клубы продолжат укреплять центральную зону полузащиты.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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