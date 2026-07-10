В Узбекистане система штрафплощадок переходит на электронный формат

В Узбекистане меняется порядок возврата транспортных средств, помещенных на штрафплощадку. С 1 августа 2024 года разрешения будут оформляться исключительно в электронном виде.

Этот процесс будет осуществляться через информационную систему «Jarima maydonchasi» (Штрафплощадка). Владельцу автомобиля будет выдаваться разрешение с QR-кодом.

Система будет интегрирована с базами данных Налогового комитета и Министерства цифровых технологий. В результате марка автомобиля, государственный номер, время нахождения на площадке и оплата услуг будут фиксироваться автоматически.

Ожидается, что данный порядок сократит бюрократические проволочки, связанные с бумажными документами. Вместе с тем, платежи и данные на штрафплощадках будут взяты под электронный контроль.