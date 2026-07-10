Wildberries обновил платежную систему в сервисе ресейла: теперь можно оплатить после осмотра товара

Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов на рынке России и Центральной Азии, внедрил новое удобство в рамках своей платформы для вторичного рынка — «WB Ресейл». Теперь пользователи могут оплачивать товары, заказанные в разделе перепродажи, только после их получения. Ожидается, что это нововведение значительно повысит уровень безопасности и доверия для покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению пресс-службы Wildberries & Русс, данная функция призвана сделать торговые отношения между пользователями (К2К) более прозрачными. Если ранее в разделе ресейла существовали определенные ограничения, связанные с платежной системой, то теперь покупатель получил возможность проверить состояние товара в пункте выдачи и только после этого произвести оплату. Это особенно важно для тех, кто приобретает одежду и обувь на вторичном рынке.

Темпы роста платформы и популярные направления

В настоящее время платформа «WB Ресейл» находится на стадии активного развития. Согласно статистическим данным, на данный момент на площадке размещено более 1,5 миллиона активных объявлений. Ежемесячно добавляются сотни тысяч новых предложений, что свидетельствует о высоком интересе пользователей к торговле в данном формате.

Число пользователей платформы также стабильно растет. Ежемесячно к этой экосистеме присоединяются более 100 тысяч новых продавцов и покупателей. Список наиболее продаваемых и востребованных товаров выглядит следующим образом:

Одежда и аксессуары;

Обувь различных брендов;

Художественная и учебная литература (книги).

Аналитики Wildberries отмечают, что показатель успешного завершения сделок на платформе превышает 83 процента. Этот показатель является очень высоким результатом для рынка ресейла и отражает взаимное доверие между пользователями.

Вопросы интеграции и безопасности

Сервис «WB Ресейл» полностью интегрирован в экосистему Wildberries. Это означает, что процессы размещения объявлений, оформления заказов, логистики и доставки товара осуществляются через существующую инфраструктуру маркетплейса. Это позволяет сохранить привычные для пользователей удобства.

Внедрение системы постоплаты защищает не только покупателя, но и продавца. Поскольку все финансовые транзакции осуществляются внутри платформы, предотвращаются случаи мошенничества. Учитывая, что Wildberries активно работает и на рынке Узбекистана, подобные технологические обновления в будущем могут положительно повлиять на опыт региональных пользователей.

По мнению экспертов, развитие вторичного рынка играет важную роль в формировании экологической устойчивости и культуры осознанного потребления. Добавляя новые функции в этом направлении, Wildberries стремится не только увеличить объем продаж, но и создать безопасную цифровую среду для своих пользователей.