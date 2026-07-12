Одна на 500 тысяч: женщина удивила всех, обнаружив розового кузнечика

В одном из домов в Великобритании произошел необычный случай. Местная жительница обнаружила в своем саду сразу 6 розовых кузнечиков.

Обычно кузнечики бывают зеленого или коричневого цвета. Розовый окрас является результатом редкой генетической мутации. Специалисты называют это явление эритризмом.

При эритризме пигменты цвета в организме формируются иначе, чем обычно. По этой причине тело насекомого приобретает розовый или красноватый оттенок.

Такие кузнечики крайне редко встречаются в природе. Считается, что только один из 500 тысяч кузнечиков может родиться с таким окрасом.

Именно поэтому появление сразу 6 розовых кузнечиков в одном саду вызвало большой интерес. Эксперты также отмечают, что из-за яркого цвета таким насекомым сложнее прятаться в естественной среде обитания.