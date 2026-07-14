Заяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсам

·30·Мир
Заяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсам

Необычный инцидент в аэропорту Дрездена (Германия) повлиял на расписание нескольких авиарейсов. Из-за появления зайца на взлетно-посадочной полосе три самолета не смогли приземлиться вовремя.

Как сообщает издание Bild, животное выбежало на полосу в тот момент, когда воздушные суда готовились к посадке. В результате инцидента животное погибло, а в аэропорту, согласно требованиям безопасности, были начаты специальные проверочные работы.

По этой причине самолет Кессна, следовавший из Ганновера, и Аирбус А321, выполнявший рейс из Барселоны, были вынуждены около получаса кружить над аэропортом. Еще один регулярный рейс был перенаправлен в аэропорт Лейпцига вместо Дрездена.

Сообщается, что инцидент произошел 12 июля около 20:00. Животное выбежало на полосу в момент захода самолета на посадку. Хотя самолет не пострадал, в соответствии с действующими правилами безопасности полоса была немедленно закрыта.

После этого сотрудники аэропорта и представители пожарной службы тщательно осмотрели полосу, убрали останки животного и провели очистные работы. В результате взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой с 20:10 до 20:40.

После завершения всех проверок работа аэропорта возобновилась в обычном режиме, и движение рейсов продолжилось.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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